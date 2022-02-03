Норвегия планирует отменить все антиковидные ограничения

Норвегия может отменить все ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, к 17 февраля. Об этом сообщил в четверг телеканалу TV2 министр торговли и промышленности страны Ян Кристиан Вестре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы нацелены на то, чтобы отменить последние [коронавирусные] ограничения, самое позднее 17 февраля, но послабления могут быть сделаны еще до этого", - сказал он. В частности, планируется отменить предписание соблюдать безопасную дистанцию в метр, которое пока остается в силе.

"Мы говорили, что рассмотрим этот вопрос к 17 февраля, но до этого многое может произойти. <...> Мы попросим занимающиеся такими вопросами ведомства дать нам свои рекомендации. Подобные меры не будут действовать дольше, чем это необходимо", - указал премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.

В начале недели Норвегия уже объявила о значительном ослаблении ограничений. В списке мер, принятых правительством, - снятие предписания об удаленной работе, отмена ограничений на число гостей в доме, на мероприятиях внутри помещений и на улице. Кроме того, для таких мест, как театры и кинотеатры, отменяется требование по безопасной дистанции в метр, когда зрители сидят на своих местах, отменены также временные ограничения на продажу алкоголя в точках общепита, сроки изоляции сокращены с шести до четырех дней. Отменяется также требование по тестированию на коронавирус перед въездом в Норвегию.

На минувшей неделе Норвежский институт здравоохранения заявил, что считает возможным начать постепенно отменять ограничительные меры. В институте считают, что это нужно сделать даже несмотря на то, что страну ожидает новая волна эпидемии с возможным значительным приростом числа заражений. По мнению властей, остановить эту волну будет невозможно.

Норвегия с 25 сентября 2021 года сняла большинство ковид-ограничений. Однако уже через месяц власти приняли решение не идти на дальнейшую отмену ограничительных мер. С 27 ноября для въезда в Норвегию всем, включая самих норвежцев, нужно регистрироваться на специальном сайте, с 3 декабря всем прибывающим нужно проходить тест на коронавирус после въезда. Правительство также вновь ввело отмененное ранее требование надевать защитную маску, просит жителей страны соблюдать безопасную дистанцию в один метр в общественных местах и сократить число социальных контактов. К настоящему моменту две дозы вакцины от коронавируса получили более 70% жителей страны старше 12 лет.