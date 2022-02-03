https://news.day.az/world/1432383.html В России столкнулись 11 машин - ВИДЕО
В России столкнулись 11 машин - ВИДЕО
В Хабаровске на улице Горького столкнулись 11 машин. Последствия аварии попали на видео, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
На кадрах видно, что на обочине дороги в российском городе находится множество машин, рядом с ними стоят люди. Один из автомобилей сильно поврежден.
По данным авторов канала, причиной аварии могло стать несоблюдение дистанции.
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