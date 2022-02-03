В России столкнулись 11 машин

В Хабаровске на улице Горького столкнулись 11 машин. Последствия аварии попали на видео, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На кадрах видно, что на обочине дороги в российском городе находится множество машин, рядом с ними стоят люди. Один из автомобилей сильно поврежден.

По данным авторов канала, причиной аварии могло стать несоблюдение дистанции.