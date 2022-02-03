Как в Китае готовятся к церемонии открытия Олимпийских игр

Всего сутки остаются до Олимпиады в Пекине. В пятницу весь мир увидит яркое шоу открытия Игр, а уже в субботу мы узнаем имена первых чемпионов. Корреспондент РЕН-ТВ побывал на стадионе, где пройдут самые жаркие гонки, передает Day.Az.

Северный вокзал Пекина - старейший в стране. Здесь начиналась первая железнодорожная ветка. Ещё в начале прошлого века, во времена династии Цин. По этому же маршруту проложили и современное полотно до горного кластера Олимпиады.

Поезд мчится на скорости двести пятьдесят километров в час. В Чжанцзякоу пройдут соревнования по видам спорта на открытом воздухе. Биатлон и лыжные гонки, прыжки с трамплина, сноуборд, фристайл. В горах построили и первую в Китае санно-бобслейную трассу.

Суровые условия могут внести коррективы в распределение медалей. А вот снега здесь немного. Периодически досыпают искусственный. Тем удивительнее, что на Играх, претендующих на статус самых технологичных в истории, автобусы в мороз не отапливаются. Пара изо рта не видно только благодаря маске. За окном минус 16. Впрочем, в салоне столько же. Батареи есть, но почему-то не работают. Пассажирам приходится мёрзнуть.

Видимо, чтобы компенсировать это, в пресс-центре стоят массажные кресла. Отдохнуть можно бесплатно и приятно - нет купюроприёмника. Пользоваться очень просто - включил, чтобы не ошибиться, выбрал режим авто. И вот ноги уже сжало, а спину массируют.