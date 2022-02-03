Италия разрешила въезд привитым не одобренными в ЕС вакцинами

Несмотря на катастрофический рост заболеваемости в Европе, ещё одна страна, вслед за Данией, Британией и Финляндией решила отменить все ковид-ограничения, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В Чехии уже через неделю посетить ресторан, клуб, разместиться в отеле можно будет без справки переболевшего или сертификата о вакцинации. При этом за последние сутки в Чехии выявили почти 60 тысяч новых случаев коронавируса. Это рекорд за всё время пандемии.

Правила также смягчает Италия. Там разрешили въезд иностранцам, привитым не одобренными в Евросоюзе вакцинами. Потребуется только отрицательный ПЦР-тест. Правда, пока это касается лишь тех, кто едет по учёбе, по работе или на лечение. До конца марта в стране действует режим чрезвычайной ситуации, введённый два года назад. Поэтому попасть в Италию обычным туристом пока нельзя.