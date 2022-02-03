https://news.day.az/world/1432407.html Эрдоган пригласил Путина в Турцию
Эрдоган пригласил Путина в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что российский лидер Владимир Путин прибудет с визитом в республику после поездки в Китай.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, об этом турецкий лидер заявил на пресс-конференции перед вылетом в Киев в ответ на вопрос журналиста о возможной дате визита российского президента.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре