Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что российский лидер Владимир Путин прибудет с визитом в республику после поездки в Китай.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, об этом турецкий лидер заявил на пресс-конференции перед вылетом в Киев в ответ на вопрос журналиста о возможной дате визита российского президента.