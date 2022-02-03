https://news.day.az/world/1432412.html В Армении не дают житья даже животным
В Армении не дают житья даже животным
Неизвестные злоумышленники попытались отравить животных в зоопарке Еревана.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, 24 января от юриста Ереванского зоопарке поступило заявление о том, что в предыдущие два дня кто-то подложил в клетки верблюда и двух коал неизвестные красные таблетки, преследуя цель намеренно отравить их.
В следственном управлении отделения полиции Нор Норка готовятся материалы по факту преступления.
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