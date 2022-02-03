Акции владельца Facebook обвалились

Акции Meta, владельца соцсети Facebook, обвалились почти на четверть на постмаркете 2 февраля, свидетельствуют данные биржи Nasdaq. Инвесторов разочаровала отчетность компании за четвертый квартал 2021 года: впервые за все время существования в Facebook снизилось число ежедневных активных пользователей, а показатели оказались ниже ожиданий рынка, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На расширенных торгах после окончания основной сессии 2 февраля бумаги Meta упали на 23 процента, до 249 долларов. Падение акций техногиганта потянуло вниз и других операторов социальных сетей - Pinterest, Snap и Twitter, отметили эксперты CNBC. Акции Snap потеряли 17 процентов на постмаркете (до 26,64 доллара), Pinterest упали на 9,4 процента (до 24,75 доллара), Twitter - на 8 процентов (до 33,58 доллара).

По данным Meta, число ежедневных активных пользователей (DAU) Facebook несколько снизилось в последнем квартале по сравнению с предыдущим, что стало прецедентом в истории соцсети. Кроме того, прибыль на акцию составила 3,67 доллара против ожидаемых аналитиками Refinitiv 3,84 доллара. Прогноз компании на первый квартал 2022 года также оказался слабым: Meta ожидает выручку от 27 миллиардов долларов до 29 миллиардов долларов (аналитики ждали продаж на 30,15 миллиарда долларов, по данным Refinitiv). При таком исходе за год рост компании составит от 3 до 11 процентов, в то время как рынок рассчитывал на 15 процентов.

Meta заявила, что на ее доходы негативно повлияло сразу несколько факторов. Среди них - изменения политики конфиденциальности в iOS от Apple, инфляция в США и проблемы с цепочками поставок, которые влияют на бизнес рекламодателей. Техногигант также отметил тенденцию, что пользователи переходят к менее доходным для компании продуктам, чем основная новостная лента. Например, люди тратят больше времени на просмотр видео Reels в Instagram.

Обвал акций Meta последовал за громким успехом Alphabet, материнской компании Google. Представленные ею показатели, напротив, оказались выше ожиданий аналитиков - к примеру, доходы выросли до 75,3 миллиарда долларов против прогноза рынка в 72,17 миллиарда. После этого сообщения акции Alphabet взлетели на 9,2 процента. Сезон отчетностей в США продолжается - 3 февраля отчетность опубликует гигант электронной коммерции Amazon.