https://news.day.az/world/1432422.html Взрыв на нефтедобывающем судне Trinity Spirit - Жуткие кадры
Взрыв на нефтедобывающем судне Trinity Spirit - Жуткие кадры
У берегов Нигерии взорвалось нефтедобывающее судно Triniti Spirit.
Сообщается, что на борту находились десять членов экипажа. Также специалисты утверждают, что взрыв на нефтедобывающем судне может обернуться экологической катастрофой, передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Детали катастрофы уточняются.
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