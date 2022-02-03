На территорию Пентагона проникла курица

Служба безопасности Пентагона обнаружила на территории особо охраняемого объекта курицу. Птица "несанкционированно" пробралась на территорию Министерства обороны США, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Каким образом курице удалось миновать посты охраны и пробраться на столь защищенный объект, не уточняется, сообщает Gulf News.

Военные поймали птицу и передали ее зоозащитникам. Курица будет находиться в приюте, пока ей не найдут хозяев.