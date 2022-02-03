https://news.day.az/world/1432424.html На территорию Пентагона проникла курица - ВИДЕО
На территорию Пентагона проникла курица - ВИДЕО
Служба безопасности Пентагона обнаружила на территории особо охраняемого объекта курицу. Птица "несанкционированно" пробралась на территорию Министерства обороны США, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Каким образом курице удалось миновать посты охраны и пробраться на столь защищенный объект, не уточняется, сообщает Gulf News.
Военные поймали птицу и передали ее зоозащитникам. Курица будет находиться в приюте, пока ей не найдут хозяев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре