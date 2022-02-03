На территорию Пентагона проникла курица
Depozit faizini öncədən al!

Служба безопасности Пентагона обнаружила на территории особо охраняемого объекта курицу. Птица "несанкционированно" пробралась на территорию Министерства обороны США, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Каким образом курице удалось миновать посты охраны и пробраться на столь защищенный объект, не уточняется, сообщает Gulf News.

Военные поймали птицу и передали ее зоозащитникам. Курица будет находиться в приюте, пока ей не найдут хозяев.