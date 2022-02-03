Во Франции могут отменить ковид-паспорта

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран выразил надежду, что введенный во Франции 24 января "вакцинный пропуск" может быть отменен до июля текущего года, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Вакцинный паспорт будет отменен, и, согласно нынешней эпидемиологической динамике, есть вероятность, что эта отмена произойдет задолго до июля. Если не будет плохих новостей", - допустил министр в эфире телеканала BFMTV.

"Когда опустеют отделения реанимации и места будут предоставлены больным, в обычное время поступающим в реанимацию, когда больше не будет перепрограммироваться медицинское обслуживание в нашей стране, и, если в это время не будут распространяться новые варианты, полезность вакцинного паспорта станет полностью спорной. И мы сможем его устранить", - объяснил Веран.

Он также заявил, что Франция проходит пик пятой волны пандемии коронавируса.

"Естественное развитие состоит скорее в том, что мы выходим из этой волны. Точно так же мы достигаем пика госпитализаций. Мы прошли пик реанимаций дней десять назад", - сообщил министр здравоохранения.

Конституционный совет Франции одобрил 21 января утвержденный парламентом проект закона, по которому с 24 января в стране были введены вакцинные пропуска.

При этом конституционные судьи указали, что использование вакцинного пропуска "должно быть прекращено, как только в нем отпадет необходимость".

Взрослые французы должны доказывать наличие полного цикла вакцинации, чтобы посетить театр, поехать на межрегиональном поезде, посетить зрелищные мероприятия. Введение такого документа вызвало акции протеста, в которых, в том числе, принимали участие вакцинированные граждане, не выступающие против вакцинации как таковой.