«Умение зализывать»: Собчак утверждает, что Тина Канделаки возглавит канал ТНТ

"Тина Канделаки становится вместо Петренко гендиректором ТНТ, - написала в своём Телеграм-канале "Кровавая барыня" Ксения Собчак. - Тина, напомню, уже разорилась с продакшном, потом номинальная история с управлением Матч ТВ и проекты на ivi, которые полностью провалились. А теперь такой прорыв и рывок. Поздравляю дорогую подругу!"

Как передает Day.Az со ссылкой на Собеседник, Собчак и Канделаки обмениваются злобными шпильками в адрес друг друга с завидной регулярностью. Не далее как вчера Тинатин Гивиевна упомянула Ксению Анатольевну в своём посте в Instagram:

"За последнее время у меня появилось много новых подписчиков. Для кого-то я - законодатель моды на чёрные колготки, для кого-то - все ещё ведущая "Самого умного", а для кого-то - целый мир (здравствуйте, Ксения Анатольевна)".

Собчак же сразу после новости о новой должности Канделаки напомнила о своём посте полугодовой давности, в котором писала о "провалах" Тины:

"Онлайн-кинотеатр Ivi перестал сотрудничать с её Carbon Production из-за провалившихся проектов на 1,5 млрд рублей (по данным моих источников). "Карбон Продакшн" - глубоко убыточная компания. То есть она работает даже не в ноль, она уходит в минус", - писала в июле прошлого года Собчак, подкрепив свои слова конкретными цифрами.