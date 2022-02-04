Маск раскрыл стоимость переселения людей на Марс

В подкасте Лекса Фридмана, опубликованном на YouTube, глава SpaceX Илон Маск рассказал, что отправка людей на Марс в нынешних условиях может обойтись в $1 трлн, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы не можем колонизировать Марс, потому что пока это слишком дорого. На текущий момент отправка людей на Марс сегодня будет стоить $1 трлн. Дело в том, что одной ракеты недостаточно, людям необходимо медицинское оборудование, средства коммуникации", - объяснил миллиардер.

Маск также сообщил, что хочет построить самоокупаемые города-колонии с использованием подземных гидропонных ферм. Они будут работать на солнечной энергии.

По словам Маска, таким образом его компания сможет обеспечить все условия для выращивания сельскохозяйственных культур и обеспечения людей пищей.

Миллиардер планирует осуществить высадку людей на Марс в течение 5-10 лет. Сейчас компания ищет способы удешевить доставку колонистов и груза на другую планету.