Маск раскрыл стоимость переселения людей на Марс
В подкасте Лекса Фридмана, опубликованном на YouTube, глава SpaceX Илон Маск рассказал, что отправка людей на Марс в нынешних условиях может обойтись в $1 трлн, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы не можем колонизировать Марс, потому что пока это слишком дорого. На текущий момент отправка людей на Марс сегодня будет стоить $1 трлн. Дело в том, что одной ракеты недостаточно, людям необходимо медицинское оборудование, средства коммуникации", - объяснил миллиардер.
Маск также сообщил, что хочет построить самоокупаемые города-колонии с использованием подземных гидропонных ферм. Они будут работать на солнечной энергии.
По словам Маска, таким образом его компания сможет обеспечить все условия для выращивания сельскохозяйственных культур и обеспечения людей пищей.
Миллиардер планирует осуществить высадку людей на Марс в течение 5-10 лет. Сейчас компания ищет способы удешевить доставку колонистов и груза на другую планету.
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