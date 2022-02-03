Поезд под Калугой едва не сбил бригаду работников на пути

Работникам ЭЧ пришлось разбегаться при виде движущегося состава.

На перегоне Суходрев - Тихонова пустынь в Калужской области поезд Москва - Калуга протаранил стоящий на рельсах лейтер. За несколько мгновений до столкновения у лейтера проводили работу сотрудники дистанции электроснабжения (ЭЧ), передает Day.Az со ссылкой на Звезда.

Момент столкновения попал на камеру поезда. На кадрах видно, как работники разбегаются при виде состава. Человеку на лейтере пришлось прыгать с него - в результате этого он пострадал. После этого поезд сносит стоящую на путях конструкцию.