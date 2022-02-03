В центре Еревана продолжаются массовые аресты

Автомобилисты в Армении четвертый день подряд проводят акцию протеста против подорожания ОСАГО.

Как передает Day.Az, полицейские начали массово задерживать водитилей, которые пытались приклеить плакаты с надписью "Подорожания не будет".

Также водители выражают свой протест протяжными гудками. В городе образовалась пробка.

Отметим, что против водителей, не подчинившихся требованиям полицейских, была применена сила и в первый день акции - они были подвергнуты приводу, а их автомобили увезли на штрафную площадку. Сообщается, что силовиков было в разы больше водителей, проводящих акцию протеста.

Напомним, что недовольство ереванских водителей вызвано решением Бюро автостраховщиков Армении пересмотреть стоимость ОСАГО в сторону повышения - базовый тариф подорожает на 3 тысячи драмов и составит 21,7 тыс. драмов.

Базовая сумма при расчете стоимости страхования умножается на такие коэффициенты, как мощность двигателя автомобиля, его возраст, наличие или отсутствие грубых нарушений при оформлении предыдущих полисов ОСАГО и др.

Недовольство автомобилистов оправдано, ведь в Армении ныне не на что жить. По их словам, если при ДТП столкнулся с дорогостоящей машиной, выплата ОСАГО увеличивается на 300%.

"И что тогда будет - водитель? Раньше, например, плата ОСАГО на мою машину составляла 31 тысячу драмов в год, по новому закону, если я не попал в ДТП, она увеличивается на 3 тысячи драмов. Этой акцией я выражаю свое недовольство. Я ни от кого ничего не жду, не требую встречи, просто выражаю свое несогласие", - сказал в беседе с журналистами один из водителей, участник протестной акции, Севан Петросян.