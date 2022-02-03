Действие ковид-сертификатов в Евросоюзе продлили

Еврокомиссия продлила на год - до 30 июня 2023 года - действие ковид-сертификатов в ЕС. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд в четверг на брифинге в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Еврокомиссия утвердила рекомендацию продлить на год действие ковид-сертификатов в ЕС на один год - до 30 июня 2023 года. Мы должны быть готовы к росту заболеваемости во второй половине года или появлению новых штаммов коронавируса", - сказал он.