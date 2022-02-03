Армянин заплатит $1 тыс за оскорбление Пашиняна и Хачатуряна

Жителя Еревана приговорили к штрафу на 500 тыс драмов ($1 тыс) за оскорбление премьер-министра Никола Пашиняна и главу министерства высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна, такое сообщение распространила пресс-служба Генпрокуратуры Армении.передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Пятого ноября прошлого года П. С. было предъявлено обвинение в нанесении тяжкого оскорбления.

Установлено, что 20 сентября прошлого года он позвонил в полицию. Испытывая недовольство в связи с организацией работы общественного транспорта в столице, осужденный произнес оскорбления сексуального характера, объектами которых стали премьер-министр Никол Пашинян, министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатрян и их родные.

Во время следствия и суда П.С. признал вину и был приговорен к штрафу в 500 тыс драмов (около $1 тыс).

Это первый судебный вердикт по статье 137․1 "Тяжкое оскорбление".