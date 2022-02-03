Симоньян позорит имидж России в Европе

Телеканал RT Маргариты Симоньян неоднократно становился фигурантом многих международных скандалов и является одним из первых в списке структур, подрывающих имидж России на мировом уровне. Низкопробные фейки, сомнительный контент, накручиваемые просмотры - вот с чем ассоциируется нынче канал Симоньян. Затем и вовсе разгорелся скандал, когда RT начал публиковать лживую информацию о COVID-19. Вот некоторые из них:

"Уровень вакцинации не влияет на распространение вируса - показало исследование", - RT France. "В больницах значительно больше детей с реакциями на вакцины, чем с диагнозом COVID-19", - RT France. "Почечная недостаточность и аллергические реакции: недавно обнаруженные побочные эффекты вакцинации мРНК", -​ RT DE. "Американский полицейский уволен за отказ от вакцинации против COVID-19", - RT France. То есть, каналы Симоньян настраивают жителей Европы на отказ от вакцинации. Учитывая, что ситуация в связи с COVID-19 во Франции и Германии находится в плачевном состоянии, Симоньян, превратившая RT в свой инструмент влияния, хочет роста летальных исходов среди немецкого и французского народов.

Но всему есть предел. И вот французский медиарегулятор Arcom начал расследование в отношении канала RT France, сообщила в своем Telegram главный редактор канала Ксения Федорова.

Сославшись на данные французского журнала Challenges, она сообщила, что несколько ассоциаций пожаловались на упущения в освещении выступлений "желтых жилетов" или ситуаций в Сирии и ЦАР.

Немецкие земельные медиарегуляторы считают, что правовую ответственность за содержание немецкоязычной программы RT несет располагающаяся в Берлине медиакомпания RT DE Productions GmbH. Руководители RT и RT DE Productions утверждают, что эта продюсерская компания не несет ответственности за вещание RT DE, базирующегося, по их заверениям, в Москве.

RT DE был снят с вещания через европейские спутники

Немецкоязычный телеканал RT DE был запущен 16 декабря с трансляцией через спутник и интернет. Спустя неделю после запуска, 22 декабря, канал был снят с вещания через европейские спутники Европейским оператором спутниковой связи по запросу немецкого медиарегулятора земель Берлин и Бранденбург (MABB).

Медиарегулятор MABB 17 декабря возбудил против телеканала RT DE дело о нарушении "Государственного закона о модернизации положения о СМИ в Германии". Однако, поскольку речь идет о телеканале с программой вещания на территории всей Германии, решение по этому вопросу должна принимать Комиссия по лицензированию и надзору, заявили тогда в MABB.

На сайте RT DE говорится, что круглосуточное вещание в Германии 16 декабря канал начал по лицензии на кабельное и спутниковое вещание, выданной в Сербии. Летом 2021 года RT уже пытался получить лицензию в Люксембурге, но заявка была отклонена. Власти страны сослались при этом на правовой суверенитет Германии в данном вопросе.

RT DE был заблокирован в YouTube

Немецкоязычный канал компании RT DE был удален видеохостингом YouTube 16 декабря спустя всего несколько часов после его запуска. Пресс-служба американского интернет-концерна Google, которому принадлежит YouTube, сообщила, что канал RT auf Sendung заблокирован за обход ранее наложенных ограничений.

В конце сентября 2021 года видеохостинг YouTube уже удалил без возможности восстановления два других канала RT - RT DE и Der Fehlende Part. Первоначально причиной блокировки были обвинения в публикации RT ложных сведений о пандемии коронавируса, а затем - попытка обойти наложенные ограничения."Если канал удален, то владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы на YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung также был удален за нарушение Условий использования YouTube, а именно - за обход ранее наложенных ограничений", - указали в Google.