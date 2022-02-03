В Армении в детсаде девочку мучили из-за национальности отца

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Нетерпимость и ненависть ко всему неармянскому продолжает насаждаться в учреждениях Армении, в которых, по идее, должны нести детям разумное, доброе, вечное. Вместо того, чтобы гасить перевозбужденное националистической пропагандой сознание нации, подрастающее поколение армян с ранних лет приобщают к ненависти.

Армянские СМИ распространили ужасающую новость.

31 января жительница Еревана обратилась в полицию с заявлением о том, что ее дочь, посещая с марта 2019 года до 14 октября 2021 года один из детских садов армянской столицы, подвергалась насилию со стороны нянечек и воспитательниц из-за того, что отцом ребенка является пакистанец. Как утверждает мать, девочку в саду подвергали пыткам. Самое отвратительное, что к этому привлекались и маленькие воспитанники детсада.

Сообщается, что ребенок подвергался также насилию сексуального характера, ему связывали веревкой руки и шею, жгли грудь горячей железной игрушкой, заставляли есть землю, траву, экскременты.

Эту информацию подтвердил журналистам замначальника управления по связям с общественностью и информации полиции Эдгар Джаноян. "В полицию поступил такой сигнал, в настоящее время обстоятельства выясняются, готовятся материалы", - сказал Джаноян.

Почему ребенок отца-пакистанца подвергался таким издевательства, удивления не вызывает. Пакистан - партнер и союзник Азербайджана, активно поддерживавший нашу страну в период 44-дневной войны и навлекший из-за этого на себя ненависть всего армянства. Издеваясь над дочерью пакистанца, "патриотичные" воспитательницы сада проецировали таким образом на девочку ненависть к Азербайджану и всем, кто с ним так или иначе связан.

А вот что удивляет - это терпение родителей, которые два с половиной года водили ребенка в детсад, где происходило подобное. И почему обратились в полицию только сейчас? Может быть, мать-армянка не хотела выносить сор из избы?

Учитывая сообщения в соцсетях о том, что новость начала исчезать с армянских сайтов, прилагаем скрины. На всякий случай, чтобы наши соседи потом не сказали, что "их тут не стояло".