- есть погибшие и пострадавшие

В Иране разбился самолет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил генеральный директор Управления по чрезвычайным ситуациям иранской провинции Разави Хорасан Мохсун Ниджат.

По его словам, разбился учебный самолет, авария произошла недалеко от города Мешхед

"К сожалению, из 4 человек, находившихся на борту, двое погибли, двое получили ранения", - сказал М.Ниджат.