Турция и Украина подписали соглашение о совместном производстве БПЛА

Украина и Турция подписали соглашение о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Президент Украины Володимир Зеленский после встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По его словам, подписанный сегодня документ по БПЛА "Bayraktar" еще больше укрепит оборонную систему Украины.