https://news.day.az/world/1432589.html Турция и Украина подписали соглашение о совместном производстве БПЛА
Турция и Украина подписали соглашение о совместном производстве БПЛА
Украина и Турция подписали соглашение о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Президент Украины Володимир Зеленский после встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По его словам, подписанный сегодня документ по БПЛА "Bayraktar" еще больше укрепит оборонную систему Украины.
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