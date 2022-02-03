Турция и Украина подписали соглашение о создании зоны свободной торговли.

Как передает Day.Az со ссылкой на КП, заключение договора произошло в ходе визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев.

Соглашение предполагает установление нулевой пошлины на 10 337 товаров, ввозимых с Украины, еще на 1 348 товарных позиций будут действовать тарифные квоты или пониженные пошлины. Так, пошлины отменяются для 510 из 840 металлургических товаров, а тарифные квоты устанавливаются для 167 товаров металлургии.

Также по соглашению производимые из турецкого сырья товары не будут считаться украинскими, что даст им возможность продаваться на рынках всех стран Европы без обложения пошлинами. Помимо этого, для Украины упрощены условия доступа на рынок Турции переработанной сельхозпродукции

Планируется, что ВВП Украины благодаря соглашению о зоне свободной торговли вырастет на 2,2%, а доходы домохозяйства страны - на 2,6%.