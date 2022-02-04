https://news.day.az/world/1432622.html США начали переброску дополнительного воинского контингента в Европу
США начали переброску дополнительного воинского контингента в Европу
Военные самолеты США начали в четверг переброску дополнительных американских войск в Европу на фоне эскалации напряжения вокруг Украины.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал CBS.
По его информации, около 2 тыс. военнослужащих вылетели с базы Форт-Брэгг, которая расположена в американском штате Северная Каролина. Из этого числа 1,7 тыс. военных направляются в Польшу, примерно 300 - в ФРГ.
В среду Пентагон сообщил о намерении перебросить около 1 тыс. американских военных из Германии в Румынию, а также еще суммарно 2 тыс. - из США в ФРГ и Польшу.
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