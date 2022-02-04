Советника Макрона обвинили в незаконном присвоении госсредств

Советнику президента Франции, депутату правящей партии "Республика на марше" Тьерри Солеру предъявлены обвинения в ряде экономических преступлений.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает прокуратура города Нантер.

По данным ведомства, политика обвиняют в налоговом мошенничестве и "незаконном присвоении государственных средств" для оплаты штрафов и бытовых расходов с 2012 по 2017 год. Кроме того, ему предъявлены обвинения в "пассивной торговле влиянием" с целью "получения контрактов" для компаний, занимающихся недвижимостью, а также в невыполнении обязательств по отчетности перед Высшим органом по обеспечению прозрачности общественной жизни.

Первая жалоба на возможное мошенничество Солера поступила в прокуратуру в 2016 году, когда он занимал должность пресс-секретаря кандидата в президенты страны на выборах 2017 года Франсуа Фийона.