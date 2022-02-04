В ВОЗ озвучили условие для защиты Европы от новых вспышек COVID

У европейских стран есть шансы взять распространение коронавируса под контроль. Соответствующее заявление сделал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Он подчеркнул, что добиться этого можно за счет вакцинации, благоприятной сезонной паузы, которая возникнет после зимней вспышки инфекции и менее опасного характера штамма "омикрон", сообщает пресс-служба ВОЗ.

После этого в Европе может наступить длительный период спокойствия, а люди будут лучше защищены от новых вспышек коронавируса, даже если вдруг появится более опасный штамм. Клюге сравнил этот период с "прекращением огня", которое может принести "мир".

Чиновник призвал людей к вакцинации и ревакцинации от коронавируса. Кроме того, нужно сосредоточиться на защите от коронавируса самых уязвимых слоев населения.