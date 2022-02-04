Американские военные взорвали свой вертолет

Американские военные подорвали собственный вертолет, который сломался в ходе операции против главаря террористической группировки ИГ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши на северо-западе Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Он подчеркнул, что ночной рейд обошелся без потерь со стороны американцев.

"Хотя американских потерь не было, один из наших вертолетов столкнулся с механической поломкой... Было определено, что его дальнейшее применение нецелесообразно и даже может быть опасным. Поэтому (глава Центрального командования США Кеннет) Маккензи принял решение оставить вертолет и методом подрыва уничтожить его на месте", - сказал Кирби.

В четверг президент США Джо Байден объявил, что минувшей ночью вооруженные силы страны провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, в результате которой был уничтожен один из главарей ИГ - аль-Курейши. В ходе операции Аль-Курейши, по данным военных, подорвал себя, вместе с ним были ликвидированы несколько подельников. Считается, что этот боевик был наиболее высокопоставленным членом ИГ после смерти бывшего лидера Абу Бакра аль-Багдади.