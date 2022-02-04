Чехия снимает ограничения для непривитых от COVID

Правительство Чехии с 9 февраля снимает все ограничения на посещения общественных мест для невакцинированных от коронавируса жителей республики. Об этом объявил премьер-министр Петр Фиала на брифинге, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Учитывая текущее развитие эпидемиологической ситуации, правительство с 9 февраля отменит обязанность предъявлять сертификат вакцинации или врачебную справку о перенесенном заболевании при входе в рестораны, предприятия сферы услуг, а также на культурные и спортивные мероприятия", - сказал он.

По словам Фиалы, следующим шагом правительства на пути к нормальной жизни станет отмена массового тестирования на рабочих местах и в школах. Эту норму планируют упразднить с 18 февраля.