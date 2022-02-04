https://news.day.az/world/1432655.html "Огненное" ДТП на Алтае - ВИДЕО
"Огненное" ДТП на Алтае - ВИДЕО
Столкнувшиеся машины перекрыли дорогу.
Серьезная авария произошла в пятницу утром, 4 февраля, на трассе Бийск - Белокуриха в Алтайском крае. В результате погиб один человек, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В соцсетях появилось видео с места ДТП, которое привело к пожару. На кадрах видны густые клубы дыма и пожарные автомобили.
Столкнувшиеся машины перекрыли дорогу, из-за чего движение по трассе затруднено. Следует отметить, что утром в регионе наблюдался сильный туман.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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