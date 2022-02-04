В России перевернулся бензовоз

На МКАД в Москве перевернулся бензовоз. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на съезде с внутренней стороны 43-го километра МКАД на улице Академика Варги.

По предварительным данным, грузовую машину занесло из-за гололеда на дороге.

Отмечается, что топливо из опрокинувшегося бензовоза растеклось по проезжей части.

На месте работают сотрудники оперативных служб города, бензовоз поднимают краном. Пожарные дежурят на месте, поскольку существует угроза взрыва.

Съезд на улицу Академика Варги временно перекрыли.