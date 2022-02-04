Германия зарегистрировала ещё одну вакцину от коронавируса Novavax

Национальная Комиссия по вакцинации Германии одобрила применение ещё одной вакцины от коронавируса. Американским препаратом Novavax могут быть привиты все желающие старше 18 лет без противопоказаний, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Это белковая вакцина, то есть она принципиально отличается от тех, что были сертифицированы в ЕС ранее. Подобные средства используются для защиты от коклюша, столбняка и гриппа. В ряде публикаций с положительными отзывами о препарате сказано, что он может провоцировать потенциально меньше побочных эффектов, его производство дешевле, а требования к условиям транспортировки и хранения значительно мягче.

Европейское агентство по лекарственным средствам сертифицировало Novavax в декабре. Тогда сообщали, что в январе ЕС собирался приобрести до 200 млн доз. В Германии этот препарат должен появиться в конце февраля.

Отмечается, что его нельзя будет сочетать с мРНК-вакцинами Pfizer и Moderna, так что возможности его применения для бустерных прививок ограничены. Но с более традиционным подходом к разработке связывают надежды на привлечение к вакцинации тех, кто не доверяет мРНК-технологиям и векторным препаратам. Кроме того, есть надежда наладить значительно более дешёвое производство для проведения прививочных кампаний в менее богатых регионах мира.

О намерении подать в ближайшее время заявки на регистрацию собственных белковых вакцин заявил целый ряд компаний из Индии, Китая и Франции.