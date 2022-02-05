В США придумали способ борьбы с бродягами

В Корейском квартале американского города Лос-Анджелес обнаружили "баррикады" из камней, которые направлены на борьбу с палаточными лагерями бездомных. Об этом сообщает ABC7, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В настоящий момент неизвестно, кто придумал такой способ борьбы с бродягами. При этом местные власти не согласовывали подобные меры.

По рассказам соседей, данный район обычно заселен бездомными.

Большие валуны появились на месте палаточного городка после разгона проживающих на улице.

Согласно одной из версий, обустроить такие "баррикады" не смогли бы без грузовика или трактора, поэтому придется проверять камеры видеонаблюдения.

Подобный способ борьбы с лицами без определенного места жительства незаконен, так как валуны занимают часть улицы.