Зафиксировано катастрофическое таяние льда на Эвересте

Американские ученые из Университета штата Мэн выяснили, что каждый год ледник горы Эверест теряет лед, накопленный десятилетиями. Это происходит из-за антропогенного изменения климата, сообщается в пресс-релизе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Исследователи применили полученные во время анализа ледяного крена с вершины горы данные, и информацию, зафиксированную автоматическими метеостанциями на высокогорье. Оказалось, что ледяные массы обладают особой чувствительностью к увеличению глобальных температур и быстро отступают. Это говорит о том, что увеличивается риск схода лавин. Также из-за таяния льда уменьшаются запасы питьевой воды.

Ученые предположили, что темпы истончения льда на горе составляют около двух метров в год из-за того, что постоянный снежный покров ледника исчез. В результате этого уменьшилась его способность к отражению солнечного излучения и усилилось таяние и сублимация.

За четверть века, как подчеркнули исследователи, толщина ледника сократилась на 55 метров. Это более чем в 80 раз быстрее, чем темпы накопления льда, на что ушло 2000 лет.

Компьютерное моделирование показало, что экстремальная инсоляция региона вызовет ускорение потери поверхностной массы при таянии более чем в 20 раз, если снежный покров уступит место льду. Кроме повышения температуры воздуха на этот процесс влияют снижение относительной влажности и усиление ветра.