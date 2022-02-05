Во Франции запретят принудительную трансплантацию органов в Китае

Национальное собрание Франции в пятницу рассмотрит законопроект о запрете для французских клиник и фармацевтических компаний участвовать в принудительной трансплантации органов в Китае. Об этом сообщает ANI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Французские парламентарии высказали озабоченность, что медики из Франции участвуют в подготовке китайских трансплантологов, которые затем якобы участвуют в принудительном изъятии органов у "политических заключенных", среди которых "христиане, уйгуры" и приверженцы цигун.

"Исследование, цитируемое в законопроекте, показало, что Китай проводит от 60 000 до 100 000 трансплантаций органов в год. Эти органы продаются не только богатым китайцам, но и иностранцам, которые едут в Китай для пересадки органов", - отмечает издание.

Также отмечается, что французские фармацевтические компании поставляют в Китай имунодепрессанты. Если законопроект будет принят, французским больницам и фармкомпаниям придется доказывать, что органы для трансплантации, поступившие из Китая, получены с соблюдением этических норм. Механизм предоставления доказательств не указан.