Стрельба в Калифорнии, есть погибший

В американском городе Оровилл, штат Калифорния, в результате стрельбы в общественном транспорте погиб один человек, еще четверо получили ранения. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Сообщается, что подозреваемый открыл огонь из пистолета в автобусе, который был припаркован у местного круглосуточного магазина.

Среди пострадавших 11-летний ребенок, 25-летняя беременная и двое мужчин - 30 и 32 лет. Состояние последнего оценено как критическое.

Полиция задержала стрелка. Им оказался темнокожий 21-летний парень. После произошедшего он пытался сбежать, однако его схватили недалеко от места преступления. Оружие изъято.