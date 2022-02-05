В Испании отменят обязательное ношение масок на улице

Правительство Испании отменит обязательное ношение масок на улице, введенное для сдерживания распространения нового коронавируса в стране. Об этом сообщила в пятницу радиостанция Cadena SER, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, Совет министров одобрит решение на заседании 8 февраля. Оно может вступить в силу уже на следующий день.

Обязательное ношение масок из-за ковида в Испании было введено в преддверии рождественских праздников в декабре прошлого года.

С начала пандемии в 47-миллионной Испании было выявлено более 10 млн случаев заражения, свыше 94 тыс. пациентов умерли. В конце декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящий момент 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от коронавируса.

Ранее на фоне появления омикрон-варианта ковида темпы распространения инфекции в Испании вновь выросли. В результате в стране был зафиксирован антирекорд по суточному приросту инфицированных. Тем не менее предполагается, что королевство уже преодолело пик текущей волны ковида.