https://news.day.az/world/1432718.html Цены на газ в Европе резко пошли вверх - ДАННЫЕ ТОРГОВ
Цены на газ в Европе резко пошли вверх - ДАННЫЕ ТОРГОВ
Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в пятницу превысила $970 за 1 тыс. куб. м. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $975 за 1 тыс. куб. м, или €82,275 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
Общий рост стоимости газа составляет около 2,6%.
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