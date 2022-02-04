Полицейское насилие во Франции против бездомных мигрантов

Французская полиция применяет грубую силу против беженцев и мигрантов, вынужденных ночевать на улицах Парижа, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Правозащитная организация Utopia 56 разместила в Twitter видеокадры разгона группы мигрантов, ночевавших под одним из мостов французской столицы. На кадрах видно, как блюстители порядка "будят" мигрантов, пиная ногами. Один из мигрантов с ампутированной ногой, пытается поговорить с полицейским, еле опираясь на костыль.

Вопреки холоду, группе бездомных мигрантов пришлось в итоге покинуть лагерь.

В Utopia 56 сообщили, что инцидент имел место в ночь со вторника на среду. Речь идет о просителях убежища из Судана.

"Хотя эти люди должны иметь защиту и убежище, они постоянно подвергаются физическому и психологическому насилию со стороны полиции",- отметили правозащитники.

В Utopia 56 добавили, что подобные инциденты фиксируются в Париже уже пять дней.