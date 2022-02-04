В России зафиксирован новый антирекорд по числу заражений COVID-19

За сутки в России с коронавирусом были госпитализированы 17 798 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 168 201 случай - на 12,4 тыс. больше, чем сообщалось днем ранее.

Умерли за сутки 682 человека.

Согласно данным штаба, распространение варианта коронавируса "омикрон" фиксируется в 83 регионах страны. За сутки число регионов, где выявлен новый штамм COVID-19, не изменилось.

Как сообщила 26 января вице-премьер Татьяна Голикова, новый вариант коронавируса в РФ стал доминирующим. В структуре выявленных случаев на уходящий вариант "дельта" приходится 47,9%, на "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 52,1%.

Выздоровели за сутки 58 449 человек, или на 8,8% больше в сравнении с 3 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 12 млн 452 тыс. 765 случаев коронавирусной инфекции, 334 039 умерших и 10 млн 449 тыс. 181 выписанных.