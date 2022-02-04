https://news.day.az/world/1432774.html Кадры с места схода вагонов с углем в Перми - ВИДЕО
Кадры с места схода вагонов с углем в Перми - ВИДЕО
В распоряжении РЕН-ТВ оказалось видео с места схода восьми вагонов с углем в Пермском крае. На кадрах видно, что в результате схода вагонов железнодорожные пути оказались завалены углем, передает Day.Az.
На месте происшествия работают сотрудники железной дороги, которые лопатами собирают уголь. Инцидент произошел на железнодорожном перегоне Чайковская - Григорьевская. Из-за происшествия движение по двум путям оказалось заблокировано.
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