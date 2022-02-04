ДТП с автомобилем скорой помощи в Иркутске

В Иркутской области в городе Байкальске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи, передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi Pajero на съезде с федеральной трассы Р-258 "Байкал" в сторону микрорайона Гагарин допустил столкновение с транспортом экстренной службы, в результате чего машина скорой помощи столкнулась с Nissan X-Trail, двигавшемся во встречном направлении.

В результате инцидента ушибы получили водитель и медицинский работник экстренной службы. Другие участники аварии не пострадали.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Проведённое ими освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови 53-летнего предполагаемого виновника аварии - водителя Mitsubishi Pajero.