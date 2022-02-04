Оппозиция Армении отказалась от президентского кресла

Оппозиция Армении не выдвинет своего кандидата на президентских выборах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении оппозиционных фракций "Армения", лидером которой является экс-президент Роберт Кочарян и "Честь имею", которую поддерживает Серж Саргсян.

В заявлении указано, что депутаты обеих фракций не будут участвовать и в голосовании на выборах.

Напомним, правящая в Армении партия "Гражданский договор" выдвинула на пост президента кандидатуру министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатряна.