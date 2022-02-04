https://news.day.az/world/1432804.html Оппозиция Армении отказалась от президентского кресла
Оппозиция Армении отказалась от президентского кресла
Оппозиция Армении не выдвинет своего кандидата на президентских выборах.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении оппозиционных фракций "Армения", лидером которой является экс-президент Роберт Кочарян и "Честь имею", которую поддерживает Серж Саргсян.
В заявлении указано, что депутаты обеих фракций не будут участвовать и в голосовании на выборах.
Напомним, правящая в Армении партия "Гражданский договор" выдвинула на пост президента кандидатуру министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатряна.
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