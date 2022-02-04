Армянин занимался незаконным бизнесом в России

50 тысяч штрафа получил армянин, торговавший контрафактными костюмами "Reebook" в магазине "СуперЦены" в Нижнем Тагиле.

1 апреля 2021 года полиция организовала проверку в магазине "СуперЦены" на улице Садовая, 6а. В ходе рейда были обнаружены мужские спортивные костюмы фирмы "Reebok" без сертификатов качества. Сотрудники правоохранительных органов изъяли шесть единиц одежды, которые продавались в торговой точке по цене 1,8 тысячи рублей за штуку.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в ходе следствия было установлено, что индивидуальный предприниматель, уроженец Армении, торговал одеждой без лицензионного договора на использование товарного знака "Reebok". По законодательству за это предусмотрено наказание в виде штрафа в размере трехкратного размера стоимости товара, но не менее 50 тысяч рублей.

В результате рассмотрения дела в Арбитражном суде Свердловской области ИП был наказан штрафом в 50 тысяч рублей. Контрафактный товар будет отправлен на уничтожение.

Напомним, предприниматель, который намеренно продавал контрафактный алкоголь в рюмочной на улице Орджоникидзе, 18 в Нижнем Тагиле, получил штраф в 10 тысяч рублей.