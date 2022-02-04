От Китая потребовали вновь расследовать начало пандемии COVID-19

Ученые разных стран мира обратились к правительству Китая с письмом, которое приурочено к началу Олимпийских игр в Пекине. В нем ученые требуют возобновить расследование начала пандемии, чтобы в будущем предотвратить подобные события, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Понимание того, как начался этот ужасный кризис, имеет важное значение для предотвращения будущих пандемий и построения более безопасного будущего для всех. Продолжающиеся усилия правительства Китая по блокированию любого значимого расследования происхождения пандемии, которое включало уничтожение биологических образцов, сокрытие записей, заключение в тюрьму отважных китайских журналистов-граждан и соблюдение ряда запретительных приказов, запрещающих китайским ученым говорить или писать что-либо о происхождении пандемии без предварительного одобрения правительства, стали оскорблением для международного научного сообщества и для людей во всем мире", - говорится в письме.

Ученые считают, что из-за непримиримости китайского правительства и агрессивного давления, которое оно оказывает на иностранные правительства и международные институты, до сих пор не начато всеобъемлющее международное расследование причин пандемии COVID-19.

"Хотя ВОЗ совсем недавно учредила новый орган - Научно-консультативную группу по происхождению новых патогенов (SAGO) - для консультирования Секретариата ВОЗ по техническим и научным соображениям, касающимся старых и вновь возникающих патогенов и для расследования происхождения новых патогенов, включая SARS-CoV-2, - похоже, что этот орган не имеет беспрепятственного доступа к соответствующим исходным данным и местам отбора проб в Китае", - написано в документе.

В тексте приведены конкретные просьбы к властям Китая, которые касаются раскрытия данных с полным доступом ко всем соответствующим записям, образцам, данным ретроспективного отслеживания контактов и персоналу в Китае; обмена недостающими вирусными последовательностями и базами данных образцов, управляемыми Уханьским институтом вирусологии (WIV), которые были удалены из интернета с сентября 2019 года.

Сообщество ученых призывает власти Китая также обменяться записями обо всех поездках по отбору проб коронавируса с участием сотрудников или исследователей в Ухане за 2018 и 2019 годы; предоставить полный список с датами отбора проб медицинских образцов, взятых у шахтеров, у которых развились симптомы, похожие на Covid-19, работающих в Моцзяне, Юньнани в 2012 году, а также список учреждений, получивших эти образцы.

Кроме того, исследователи просят возможности посетить шахту Моцзян, посмотреть все документы по биобезопасности, начиная с 2016 года, ежегодно представляемые Уханьским институтом вирусологии китайским властям. "Реализация этих критически важных следующих шагов поможет построить более безопасное будущее для всех и станет окончательным выражением истинных олимпийских ценностей", - написано в обращении.

Среди подписавших: Милтон Лейтенберг, старший научный сотрудник Университета Мэриленда США, Гюнтер Тейсен, генетик, профессор Йенского университета имени Фридриха Шиллера, Германия; Колин Д. Батлер, почетный профессор Австралийского национального университета, Канберра.