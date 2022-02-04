Эстония упростит правила трудовой миграции

В Эстонию будет легче попасть высококвалифицированным специалистам, проживающим вне ЕС. Правительство упростит правила трудовой миграции для них. О новых решениях сообщает ERR, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во-первых, эстонским компаниям уменьшат требования по заработной плате - они будут обязаны платить иностранному сотруднику сумму не в два, а только в полтора раза выше среднего заработка по республике. Во-вторых, увеличат с года до трех лет срок временного пребывания в стране иностранных специалистов. В-третьих, облегчат условия привлечения иностранцев быстрорастущими технологическими компаниями.

Правительство обосновывает упрощение переезда необходимостью стимуляции экономики республики. Министры согласовали необходимые меры и теперь им предстоит рассмотрение в конституционной комиссии парламента. "Наша цель в том, чтобы закон вступил в силу в 2023 году", - рассказала пресс-секретарь министерства экономики Лаура Лаастер.

В Эстонии наблюдается кадровый голод во многих отраслях экономики из-за уменьшения трудоспособного населения. Самая большая потребность в рабочей силе наблюдается в IT-секторе, где не хватает разработчиков программного обеспечения и программистов. Правительство подсчитало, что упрощение правил миграции позволит создать 12 тысяч дополнительных рабочих мест.