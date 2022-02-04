В Армении стремительно сокращается население

Граждане Армении массово покидают страну.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Республиканской партии Армении.

"За первые 6 месяцев 2021 года российское гражданство получили около 22 тысяч граждан. Показатель является рекордным по сравнению с аналогичным периодом последних 4 лет.

За первые 6 месяцев 2021 года около 300 тысяч человек начали процесс получения легального статуса в России. А за аналогичный период прошлого года этот показатель был меньше 200 тысяч.

В первом квартале 2021 года Армению покинули и не вернулись 63 713 граждан. Этот же показатель в 2020 году составил 11 тысяч, в 2019 году - 3000, в 2018 году - 5200.

Количество граждан РА, покинувших страну в январе-сентябре 2021 года, на 103 тысячи больше, чем прибывших. Возрастающие темпы эмиграции приведут к неизбежному сокращению населения", - говорится в сообщении.