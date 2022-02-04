Кто может стать новым генсеком НАТО?

Экс-премьер Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини рассматриваются в качестве кандидатов на пост генерального секретаря НАТО.

Как передает Day.A, об этом сообщило в пятницу в Twitter германское агентство DPA.

Кто-то из них может стать преемником Йенса Столтенберга, который был ранее назначен на пост главы Центробанка Норвегии. Он приступит к новой работе после истечения срока его мандата в НАТО.

Столтенберг, ранее дважды занимавший пост премьер-министра Норвегии (в 2000-2001 и 2005-2013 годах), возглавляет Североатлантический альянс с 1 октября 2014 года. Его мандат на этом посту дважды продлевался, сейчас он будет занимать эту должность до 30 сентября 2022 года, таким образом, он должен пробыть на посту генсека в общей сложности 8 лет.