Швейцарская компания Swissport подверглась кибератаке

Системы швейцарской компании Swissport, занимающейся обслуживанием аэропортов во многих странах мира, пострадали в четверг от атаки так называемого вируса-вымогателя. Об этом в пятницу сообщает газета Blick, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, в компании заметили атаку и приняли меры, чтобы минимизировать ущерб. "Тем не менее, пострадали несколько серверов, что привело к тому, что некоторые системы оказались временно недоступны", - заявила представитель Swissport.

Как сообщает Blick, в связи с кибератакой замедлилась работа ключевых систем в нескольких аэропортах. Из-за этого пришлось отложить несколько рейсов