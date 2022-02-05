Премьер-министр Армении Никол Пашинян может посетить Турцию в марте для участия в дипломатическом форуме в Анталье. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, о такой вероятности сообщил в интервью телеканалу A Haber вице-президент Турции Фуат Октай.

"Хотя недавнее освобождение Карабаха и процесс, который мы поддерживаем до конца, воспринимаются как война, на самом деле это ключ к миру. Были назначены специальные представители, делались взаимные положительные послания. Мы хотим, чтобы этот процесс ускорился. Премьер-министр Армении Пашинян приедет на дипломатический форум в Анталью", - отметил политик.