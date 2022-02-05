В Перу разбился самолет с туристами

Семь человек погибли в результате крушения небольшого самолета в долине Наска в Перу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило радио RPP со ссылкой на министерство транспорта страны.

"Семь человек погибли в пятницу в результате крушения самолета в зоне Наска", - отмечает СМИ.

Самолет отправился на знаменитую на весь мир экскурсию: полет над геоглифами - удивительными изображениями сотней метров в длину, которые можно распознать лишь с самолета.

Среди погибших, помимо экипажа, - граждане Нидерландов и Чили.