https://news.day.az/world/1432976.html В Перу разбился самолет с туристами - есть погибшие
В Перу разбился самолет с туристами - есть погибшие
Семь человек погибли в результате крушения небольшого самолета в долине Наска в Перу.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило радио RPP со ссылкой на министерство транспорта страны.
"Семь человек погибли в пятницу в результате крушения самолета в зоне Наска", - отмечает СМИ.
Самолет отправился на знаменитую на весь мир экскурсию: полет над геоглифами - удивительными изображениями сотней метров в длину, которые можно распознать лишь с самолета.
Среди погибших, помимо экипажа, - граждане Нидерландов и Чили.
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