В CША прошло сожжение книг «Гарри Поттер» и «Сумерки»

Пастор из Теннесси организовал сожжение книг "Гарри Поттер" и "Сумерки" для борьбы с "колдовством" и "демонами".

Пастор и сторонник теории заговора Грег Локк организовал сожжение книг для своей общины в городе Маунт-Джулиет, расположенном в американском штате Теннесси. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает издание, перед сожжением мужчина выступил с проповедью, в которой призвал собравшихся прихожан бросать в огонь книги, чтобы бороться с "демоническими влияниями" и "колдовством".

"Я больше не буду связываться с ведьмами, я не буду связываться с колдовством... Я не буду связываться с демонами... Я призову их всех во имя Иисуса Христа", - сказал Локк, обращаюсь к присутствующим.

"Акция" пастора привлекла большие толпы людей. Участники этого "необычного мероприятия" бросали в костер копии серий книг "Гарри Поттер" и "Сумерки", а также другие издания.