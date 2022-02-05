Кокаин в машине скорой помощи в Колумбии

Колумбийская транспортная полиция изъяла 120 кг кокаина из машины скорой помощи на северо-западе страны, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Предполагаемый врач, который ехал в машине, пытался обмануть плицейских, сказав им, что везёт пациента с Covid-19. При обыске автомобиля было обнаружено 60 пакетов с наркотиками.

Пять человек заключены под стражу и переданы компетентным органам